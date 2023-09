Il décide de snober le XV de France pour une raison inattendue

Thibault Morlain

A 58 ans, Vincent Moscato est aujourd’hui l’une des voix de la radio RMC. Mais auparavant, il a connu une belle carrière dans le monde du rugby. Passé notamment par Bordeaux, Moscato a également connu les joies du XV de France. Il a d’ailleurs livré une incroyable anecdote concernant son expérience en sélection, racontant ainsi le moment où il a décidé de ne pas se présenter au rassemblement des Bleus, préférant partir en week-end avec Serge Simon.

En cette période de Coupe du monde de rugby, les yeux sont notamment braqués sur le XV de France. Ce sont Antoine Dupont, Gaël Fickou et compagnie qui portent ainsi le maillot tricolore. Au fil des années, nombreux ont d’ailleurs été les joueurs à avoir été internationaux. D’emblématiques joueurs sont passés par le XV de France. Aujourd’hui à la radio, Vincent Moscato fait partie de cette liste et ce mardi, au micro de RMC , il a raconté le moment où il a fait le choix de snober le XV de France.

XV de France : Wembanyama attend la France en finale https://t.co/pu8vWbfaUY pic.twitter.com/mj5s7Y9CEx — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

« On voulait aller à Nice »

Comment Vincent Moscato en est-il donc arrivé à manquer le rassemblement du XV de France ? Lors de son émission Super Moscato Show , il a alors raconté : « J’étais convoqué avec Serge Simon et on avait aucune chance parce qu’on était énervé, on était des cons. On voulait aller à Nice. J’avais une Porsche rouge à cette époque. La stage était à Font-Romeu, sur l’autoroute, on a fait à droite ou à gauche… A droite, Nice. On a passé le week-end à Nice. Bien entendu, on n’était pas accompagné par des joueurs de l’équipe de France de rugby ».

« Tu sais, tu ne penses pas que c’est grave »