Grande nouvelle pour l’avenir du XV de France

Arnaud De Kanel

Suite à l'élimination du XV de France en quart de finale face à l'Afrique du Sud, le traditionnel débat est revenu sur la table : faut-il continuer avec Fabien Galthié malgré l'échec ? Et pour s'éviter un long feuilleton, la FFR et le sélectionneur des Bleus ont rapidement clarifié les choses.

La légitimité de Fabien Galthié a été remise en question par certains observateurs après l'élimination du XV de France au Mondial. Imméditament interrogé sur son avenir en conférence de presse, le sélectionneur avait déclaré vouloir poursuivre l'aventure. « Si cette défaite peut remettre en cause mon avenir à la tête de l’équipe ? Non j'ai un contrat qui court jusqu'à juin 2028 », confiait Galthié. Il a été conforté dans ses fonctions par le président de la FFR Florian Grill qui juge que c'est encore l'homme de la situation.

«J'ai la certitude que Fabien est la bonne personne»

Sur les ondes de RMC , le patron de la FFR a expliqué sa décision. « D'abord, j'ai confirmé Fabien dans ses fonctions parce que ce n’est pas le résultat d'un soir qui doit remettre en cause quatre années de travail qui ont donné d'excellents résultats. J'ai la certitude que Fabien est la bonne personne à la bonne place et qu'on a besoin de lui pour les échéances à venir. D'un point de vue sportif, il y a des choses à redire sur ce match. Il va falloir prendre le temps de se poser, d'analyser ça. Il le fera avec Jean-Marc Lhermet et c'est très bien qu'il le fasse. C'est une nécessité. Et puis après on va se revoir. Là, c’est un peu le temps de la digestion, il y a une forme de deuil qu'il faut admettre », a déclaré Florian Grill. Il n'était pas question pour lui d'oublier tout le travail réalisé par Galthié depuis sa nomination.

«Quatre années extrêmement positives»