Fabien Galthié au Stade Toulousain, c’est validé !

Alors que le Stade Toulousain avec le LOU ce dimanche en Top 14, la formation dirigée par Ugo Mola a pu apercevoir un visiteur surprise au cours des derniers jours. En effet, Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a passé un peu de temps avec le leader du championnat de France. Une visite approuvée par Clément Poitrenaud, entraîneur des trois-quarts du Stade Toulousain.

Après Pau et Toulon, c’est le Stade Toulousain qui a eu la chance de recevoir la visite de Fabien Galthié et de son staff. Sélectionneur du XV de France, il a passé quelques jours aux côtés d’Ugo Mola et ses adjoints afin de mettre en corrélation leurs méthodes d’entraînement. Une visite à propos de laquelle Clément Poitrenaud s’est confié. Et l’entraîneur des trois-quarts du Stade Toulousain a expliqué à quel point ça a été positif.