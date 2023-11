Désillusion pour le XV de France, un cadre de Galthié sort du silence

Jean de Teyssière

Le XV de France a été éliminé de la Coupe du monde par l'Afrique du Sud au stade des quarts de finale (28-29). Une immense déception, tant l'effectif français se voyait capable d'aller jusqu'au bout. Au cours d'un match ou l'arbitrage a largement été pointé du doigt, François Cros, le troisième ligne français, affirme que cette défaite a été digérée même si elle a fait mal.

Le 28 octobre dernier, le XV de France est tombé de très haut face à l'Afrique du Sud, en quart de finale de la Coupe du monde (28-29). Cette énorme désillusion semble être peu à peu digérée par les joueurs français, qui se donneront rendez-vous le 2 février prochain, face à l'Irlande. Un retour qui se fera sans Antoine Dupont, sélectionné avec l'équipe de France de rugby à 7 pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024.

«Pour moi, un des tournants du match, c'est l'interception d'Eben Etzebeth»

Interrogé par l'émission de ViàMidol , François Cros, le troisième ligne du XV de France et du Stade toulousain tente de trouver une explication à cette défaite : « On démarre bien le match, on score rapidement. Pour moi, un des tournants du match, c'est l'interception d'Eben Etzebeth. On doit passer à 14-0 et au final, trois minutes après, on est à 7-7... On n'a pas réussi à prendre le large et on connaît la faculté de cette équipe sud-africaine à ne jamais lâcher et à y croire jusqu'au bout. Les petits détails ont tourné en notre défaveur, comme pour les Anglais et les All Blacks ensuite. »

«La déception était telle sur ce match-là que je ne l'ai même pas revu...»