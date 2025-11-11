Antoine Dupont n’est pas là, ils se font «casser la gueule» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour lancer sa tournée automnale, le XV de France s’est incliné à domicile face à l’Afrique du Sud (17-32). Alors que les joueurs de Fabien Galthié avaient la possibilité de faire tomber les Sprinbocks, ça s’est finalement transformé en défaite. Il faut dire que les Bleus étaient encore et toujours privés d’Antoine Dupont. Et à en croire Vincent Moscato, avec le demi de mêlée du Stade Toulousain, ça aurait été totalement différent.

Pour revoir Antoine Dupont sur les terrains de rugby, cela ne semble être plus qu’une question de jours. En effet, d’ici la fin du mois de novembre, le demi de mêlée du Stade Toulousain pourrait reprendre la compétition. En attendant, il est toujours indisponible. Une absence qui fait bien évidemment défaut au leader du Top 14 mais aussi au XV de France. C’est sans Dupont que les Bleus ont joué et perdu contre l’Afrique du Sud, mais voilà que tout aurait été différent si le champion olympique était sur la pelouse du Stade de France.

« S’il revient à son niveau, oui ça va nous changer la vie Pour Vincent Moscato, c’est très clair : avec Antoine Dupont, le XV de France n’aurait pas perdu face à l’Afrique du Sud. Au micro du Super Moscato Show, il a expliqué : « Est-ce que tout change avec Antoine Dupont ? Je vais faire une réponse de Normand, on ne sait pas. S’il revient à son niveau et qu’il a une sur envie de jouer, oui ça va nous changer la vie. S’il revient à son niveau, c’est le meilleur du monde. Après, je ne suis pas médecin, je ne peux pas te dire qu’il va revenir à son meilleur niveau. S’il revient à son meilleur niveau, et il y a des chances qu’il revienne à son meilleur, là il va nous amener énormément. Parce que Ntamack ne sera pas le même, la troisième ligne ne sera pas la même, la défense ne sera pas la même. Il va te changer la physionomie du match, mais il faut qu’il revienne à son meilleur niveau. Et tu verras que sur un match où on est à peu près complet, on ne se fait pas casser la gueule ».