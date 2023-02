6 Nations : Le XV de France prépare du lourd contre l’Irlande

Axel Cornic

Imanol Harinordoquy, véritable icône du XV de France des années 2000, s’est exprimé après le premier match du Tournoi des 6 Nations face à l’Italie (29-24). S’il a reconnu la domination transalpine, l’ancien troisième-ligne est persuadé que les hommes de Fabien Galthié sauront montrer leur véritable valeur face à l’Irlande, ce samedi.

Annoncés comme les grands favoris à leur propre succession, les Français ont bien failli se prendre les pieds dans le tapis dès le premier match de cette édition 2023 du Tournoi des 6 Nations. Face à une Italie en pleine reconstruction, le XV de France a montré une grande indiscipline et ne dit son salut qu’à un sursaut de fin de rencontre, qui lui a permis d’arracher la victoire.

6 Nations : Le jour où le XV de France a « Croké » l’Irlande ! https://t.co/1Y1v7OrepZ pic.twitter.com/Bnm6lhQtrF — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

« L'Irlande, j’ai hâte d’y être »

Pas de quoi inquiéter Imanol Harinordoquy, persuadé qu’on va enfin voir le vrai XV de France face à son principal rival, l’Irlande. « Les Irlandais ont été impressionnants au Pays de Galles, même s’ils ont relâché la pression après avoir pris le score à leur compte très rapidement dans le match. Surtout, les Verts ont montré qu’ils avaient des faiblesses à exploiter » a expliqué l’ancien international, dans les colonnes du Midi Olympique . « Vraiment, j’ai hâte d’y être. Je suis sûr qu’on verra une tout autre équipe de France dans l’engagement ».

« Cette équipe de France se sublime quand elle a la trouille »