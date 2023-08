XV de France : Un bouleversement de Galthié avec Ntamack ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A deux jours de la liste des 33 que donnera Fabien Galthié lundi à 13h00, Melvyn Jaminet sera enfin titulaire face aux Fidji samedi soir à Nantes. Une seule et dernière chance de briller pour l’arrière du Stade Toulousain.

La dernière action de la séance de mercredi à Capbreton était assez symbolique. Pour clore un entraînement collectif à haute intensité, Melvyn Jaminet a tenté une pénalité, un geste technique purement individuel, de plus de 50 mètres face aux poteaux. Un geste magnifiquement réussi, avec un ballon qui s’est envolé bien au-dessus des perches malgré la distance. Une façon peut-être de prouver au staff que peut-être lui-seul est capable de réaliser ce genre de coup de pied, que lui-seul avait la longueur nécessaire. Un geste qui s’ajoute aussi aux efforts incessants réaliser durant toute la séance, en tentant à chaque fois que possible de relancer les ballons et de couvrir parfaitement le fond du terrain. Melvyn Jaminet le sait, sa place dans les 33 ne tient plus qu’à un fil. La faute à une concurrence rude, entre la confirmation de Thomas Ramos au poste d’arrière et les menaces de l’expérimenté Brice Dulin ou du polyvalent Louis Bielle-Biarrey.

Le forfait de Ntamack peut-il changer la donne ?

Malvyn Jaminet va donc jouer une dernière carte ce samedi face aux Fidji. Sa prestation sera analysée minutieusement par le staff des Bleus, et ce même si le joueur est désormais bien connu de l’encadrement tricolore. Mais le forfait sur blessure de Romain Ntamack pourrait modifier légèrement la stratégie de la composition des 33 au niveau des ouvreurs-arrières. Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert sont désormais quasi-assuré de faire partie du groupe. Sachant notamment qu’ils peuvent tous les deux dépanner à l’arrière si besoin. Tout autant que Thomas Ramos peut venir jouer à l’ouverture en cours de match si nécessaire. Ce qui peut relancer dans la tête de Fabien Galthié le nombre et le style d’arrières à avoir dans sa liste des 33. Peut-être un léger avantage à Melvyn Jaminet donc, qui a en plus, la capacité de buter, au contraire de Brice Dulin. Reste à prouver qu’il est également en grande forme et apte à tenir la dragée haute aux merveilleux attaquants fidjiens. Sur le plan individuel, ce sera un de principaux enjeux du match de samedi.