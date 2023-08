Catastrophe pour le XV de France, il offre la solution à Galthié

Axel Cornic

Romain Ntamack désormais parti, Fabien Galthié va devoir prendre une décision concernant le poste de numéro 10. Pour le troisième et avant dernier match de préparation face aux Fidji le choix a été fait, puisque c’est Antoine Hastoy qui va accompagner Maxime Lucu à la charnière. Mais sera-t-il le véritable titulaire pour la Coupe du monde ?

Les blessures avant une Coupe du monde, ce n’est pas une nouvelle pour le XV de France. Au fil des années la sélection a en effet dû faire face à plusieurs coups durs comme celui survenu récemment à Fabien Galthié, qui a dû faire une croix sur la participation de Romain Ntamack.

Qui sera le successeur de Ntamack ?

S’il y a un homme qui peut comprendre la situation, c’est Yann Delaigue. L’ancien ouvreur devait en effet être titulaire avec le XV de France lors de la Coupe du monde 2003 en Australie, aux côtés d’un certain Galthié en numéro 9, mais il a finalement été contraint de déclarer forfait suite à une rupture d’un tendon du biceps gauche.

« Jalibert est porté vers l'attaque, il porte plus le ballon »

Désormais consultant pour RMC Sport il a décrypté les profils des possibles successeurs de Ntamack, en commençant par Matthieu Jalibert. « Il est porté vers l'attaque, il porte plus le ballon. Ses partenaires devront le savoir et s'adapter à cela, s'il est titulaire » a expliqué l’ancien ouvreur tricolore, dans un entretien accordé à Rugbyrama . « Ntamack fait plus jouer les autres. Il va porter la balle qu'une à deux fois par match, mais cela sera efficace. Avec Jalibert qui est plus attaquant, l'équipe jouera donc différemment ».

« Si on veut faire du Ntamack bis, il faut mettre Hastoy »