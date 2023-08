Le XV de France lance une invitation surprise à Ntamack

Axel Cornic

Titulaire indiscutable du XV de France, Romain Ntamack ne disputera pas la Coupe du monde 2023, qui ouvrira ses portes le 8 septembre prochain. L’ouvreur toulousain a en effet été victime d’une grave blessure au genou et devrait être éloigné des terrains entre cinq et sept mois, même si le staff tricolore aimerait le voir venir supporter le groupe en ce Mondial.

C’est le gros sujet rugby depuis lundi. Romain Ntamack, l’une des têtes d’affiche du XV de France de Fabien Galthié, a été contraint de déclarer forfait après une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Un coup dur pour les Tricolores, qui vont désormais devoir trouver une solution pour le remplacer.

« C'était un mauvais lundi »

Lors de la conférence de presse de ce jeudi, Raphaël Ibañez est revenu sur cette blessure de Ntamack, mais également celle de Cyril Baille, qui devrait manquer les deux premiers matchs de poule à la Coupe du monde. « On a vécu l'impact de la blessure de Romain et de Cyril de manière simultanée. On l'a partagé avec l'ensemble du groupe. On est plein d'enthousiasme le dimanche soir et puis parfois le début de semaine est délicat » a expliqué le manager de l'équipe de France. « C'était un mauvais lundi. Mais une fois cela dit on doit repartir au combat, on doit avancer ».

« Romain Ntamack est le bienvenu quand il le souhaitera »