XV de France : Il annonce un problème pour Antoine Dupont

Le verdict est tombé. Opéré de la mâchoire il y a quelques jours, Antoine Dupont débutera le quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud ce dimanche. Pour se protéger, le demi de mêlée pourrait disputer cette rencontre avec un casque de protection. Pour Mathieu Blin, cela pourrait considérablement déranger la star du XV de France.

Fabien Galthié a mis fin au suspense ce vendredi. Le sélectionneur du XV de France a dévoilé l’équipe qui débutera le quart de finale face à l’Afrique du Sud ce dimanche. Opéré de la mâchoire il y a quelques jours et autorisé à retoucher le ballon ce lundi, Antoine Dupont débutera cette rencontre. Le demi de mêlée s’est montré rassurant sur son état de forme en conférence de presse.

XV de France : Il répond au coup de gueule inattendu de Galthié https://t.co/1BxlQ3k6gS pic.twitter.com/hlclg6zYUi — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Dupont se veut rassurant

« Je me sens très bien sur les deux plans. Sur le coup je ne savais pas la gravité de ma blessure, j'ai pensé que la compétition était terminée pour moi. J'ai dû attendre les examens, le rendez-vous avec le chirurgien et l'opération. Pour retrouver de l'espoir, ma convalescence s'est bien passée. J'ai pu reprendre progressivement avec toutes les étapes nécessaires pour reprendre le jeu. J'ai bénéficié de plusieurs semaines pour faire tout ça. Je suis en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens physiques et techniques » a lâché Dupont ce vendredi.

« Il faut qu’il prenne l’habitude »