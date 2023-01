Une star du XV de France pousse un coup de gueule

La rédaction

Alors que le marathon va débuter pour les joueurs de rugby, entre le championnat, les coupes d’Europe et la sélection nationale, le calendrier surchargé ne plait pas à tout le monde. Il est même vivement critiqué par de nombreux joueurs. Et qui d’autres qu'Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde en 2021, pour être le porte-parole de ce calendrier intenable ?

Vainqueur du tournoi des 6 Nations l’année dernière avec le XV de France, Antoine Dupont avait été élu meilleur joueur du tournoi. Le demi de mêlée du Stade Toulousain n’a pas caché sa lassitude au moment d’évoquer le calendrier surchargé qui attend les internationaux français, au contraire de leurs homologues irlandais, par exemple.

« Ce n'est pas qu'on joue trop, c'est qu'il y a trop de matchs »

Présent lors de l’habituelle conférence de presse pour lancer le tournoi des 6 Nations 2023, le capitaine du XV de France, Antoine Dupont a répondu à de nombreuses questions. Et lorsque le sujet de du calendrier intenable est arrivé sur la table, il n’a pas mâché ses mots : « je pense qu'il faut voir le sujet dans l'autre sens. Ce n'est pas qu'on joue trop, c'est qu'il y a trop de matchs. Quand on fait partie du staff du XV de France ou d'un club de Top 14, on veut toujours mettre ses meilleurs joueurs sur le terrain, et c'est normal. Le problème aujourd'hui, c'est que le calendrier est trop chargé, et les plages de repos manquent cruellement. »

« Dans l'immédiat, c'est difficile de trouver des améliorations »