Transfert : Après Penaud, L’UBB verrouille une autre star du XV de France

Arnaud De Kanel

Solide quatrième du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles veut se donner le moyen de ses ambitions. Le club bordelais a avoué par l'intermédiaire de son président Laurent Marti, avoir tout fait pour convaincre Damian Penaud de signer. Désormais, l'UBB va adopter la même stratégie pour conserver une star de son équipe et du XV de France.

Ça bouge énormément cette saison à l'UBB ! Le demi-finaliste du Top 14 la saison passée rêve toujours d'aller chercher le Bouclier de Brennus et a décidé de se séparer de Christophe Urios au mois de novembre pour mener à bien cette mission. En fin de saison passée, l'UBB perdait également Cameron Woki, ainsi que François Trinh-Duc et Louis Picamoles, tous deux partis à la retraite. Mais la saison prochaine, les Bordelais pourront compter sur Damian Penaud, arraché des mains de Clermont, nouveau club d'Urios. Et après avoir bouclé l'arrivée de l'une des stars du XV de France, l'UBB veut désormais tout faire pour conserver Matthieu Jalibert, autre phénomène de la génération dorée du rugby français. Comme pour Penaud, Laurent Marti va lui vendre un très beau projet.

«Matthieu n'est jamais venu dans mon bureau pour me dire qu'il souhaitait partir»

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Laurent Marti, président de l'UBB, a lâché ses quatre vérités au sujet de la situation de Matthieu Jalibert. « Jalibert sera-t-il là l’an prochain ? Matthieu n'est jamais venu dans mon bureau pour me dire qu'il souhaitait partir, contrairement à tout ce que j'ai pu lire. Il n'est donc jamais venu me dire qu'il restait, toujours contrairement à ce que j'ai lu dernièrement... Donc je ne me suis jamais posé la question de savoir s'il serait là ou pas. C'est une évidence », a-t-il confié.

«Il est ambitieux, nous aussi»