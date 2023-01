Après Penaud, l’UBB veut encore des transferts de folie

Axel Cornic

L’Union Bordeaux-Bègles prépare du lourd pour la saison prochaine, avec un énorme coup qui a déjà été bouclé. En fin de contrat et considéré comme l’un des meilleurs joueurs français en circulation, Damian Penaud a en effet décidé de quitter l’ASM Clermont Auvergne pour s’engager en faveur du club bordelo-bèglais, qui n’a pas fini son recrutement.

Après une première saison très convaincante, le projet de Christophe Urios à l’UBB a stagné. Ainsi, son départ en novembre dernier a semblé être une sorte d’aveu d’impuissance, avec le club girondin obligé de tout reprendre pour son projet. Pas question toutefois de faire l’impasse, puisque l’UBB prépare déjà une saison 2023/2024 de très haut niveau.

L’énorme coup Damian Penaud

L’un des meilleurs coups de l’année a en effet été bouclé par l’UBB, qui a notamment coupé l’herbe sous le pied du Stade Toulousain ou encore du Stade Rochelais. En fin de contrat et après toute une carrière passée en Auvergne, Damian Penaud a en effet décidé de s’engager avec l’UBB jusqu’en 2026 et sera sans aucun doute l’une des grandes attractions à Chaban-Delmas la saison prochaine.

