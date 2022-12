Top 14 : Parti de Clermont, Penaud explique son choix

Axel Cornic

En fin de contrat, Damian Penaud a décidé de quitter l’ASM Clermont pour se lancer un nouveau défi à l’Union Bordeaux-Bègles, qu’il rejoindra la saison prochaine et pour trois ans, jusqu’en 2026. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ailier international a donné les raisons qui l’ont poussé à quitter un club où il a passé toute sa carrière professionnelle jusque-là.

L’avenir de Damian Penaud a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. En fin de contrat, la star de l’ASM Clermont Auvergne avait laissé entendre vouloir se donner du temps jusqu’au printemps prochain pour décider... mais ça a été finalement beaucoup plus rapide que prévu ! Ce mercredi, l’Union Bordeaux-Bègles a en effet annoncé la signature de Damian Penaud jusqu’en 2026, soit pour trois ans.

« J'avais envie de changement »

Dans un entretien à paraitre ce jeudi dans L’Equipe , Penaud s’est confié au sujet de ce choix très importants pour la suite de sa carrière. « Ma réflexion a été longue et difficile car je suis attaché à la ville et au club de Clermont, où j'ai vécu des choses incroyables. C'est mon club formateur, celui où j'ai grandi en tant que joueur et en tant qu'homme. Ce n'est pas évident de le quitter. Mais j'avais aussi envie de changement » a expliqué l’ailier de 26 ans. « La décision a été compliquée. Je l'ai prise juste avant Noël. C'est finalement un poids qui s'enlève et qui va me permettre d'être encore plus focalisé sur ma fin de saison avec l'ASM ».

« L'UBB est un club en pleine évolution depuis deux-trois ans, qui participe à la phase finale à chaque fois »