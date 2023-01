«Le Top 14 est faussé» un entraîneur enrage

La rédaction

Le Stade Toulousain a remporté une magnifique victoire dans le « classique » européen face au Munster (20-16), leur permettant de terminer deuxième du groupe B de la Champions Cup. En huitièmes de finale, les Toulousains verront les Bulls de Pretoria se tenir devant eux, pour une place en quart. Mais cette qualification, aussi fêtée soit-elle par le club, laisse un gout amer à Ugo Mola, le coach toulousain.

L’UBB, Castres, Lyon, le Racing 92 et Clermont. Toutes ces équipes sont éliminées de la Champions Cup de rugby. Si néanmoins, Clermont, le LOU et le Racing disputeront les huitièmes de finale de la Challenge Cup, le niveau est moins élevé. Et ce fiasco français pourrait jouer des tours à Toulouse.

« Le Top 14 va encore une fois être faussé »

Ugo Mola, le coach du Stade Toulousain était amer après la belle victoire des siens face au Munster. Mais l’hécatombe française fausse le championnat, selon lui dans des propos rapportés par Rugbyrama : « Ce que je sais, c’est que le Top 14 va encore une fois être faussé avec les nombreuses équipes françaises éliminées, qui auront forcément plus de repos. Notre calendrier risque d’être dantesque lors des prochains mois, mais nous sommes habitués. ».

