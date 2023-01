Urios retrouve un club, Boudjellal réclame son argent

La rédaction

Depuis novembre dernier, Christophe Urios est libre. En effet, l'entraîneur a été limogé par l'Union Bordeaux Bègles et s'est engagé en faveur de l'ASM Clermont Auvergne. Pour Mourad Boudjellal, le président clérmontois Jean-Michel Guillon avait tout intérêt à boucler cette affaire et l'ancien dirigeant du RCT plaide largement en faveur de Christophe Urios. En bon agent, il n'oublie pas de réclamer sa commission en cas de signature.

Figure emblématique du rugby français, Christophe Urios s'est notamment distingué sur le banc castrais, puis de l'Union Bordeaux Bègles. En revanche, la fin de l'aventure avec ce club s'est soldée par un licenciement en novembre dernier mais déjà, l'ancien talonneur a trouvé son nouveau club avec Clermont. Sur le ton de la plaisanterie, Mourad Boudjellal a réclamé son argent, après avoir largement plaidé en faveur de Christophe Urios auprès de Jean-Michel Guillon.

«Jean-Michel, signe Christophe Urios, ça va te sortir de la panade»

S'il occupe actuellement le poste de président du club varois d'Hyères en National 2, Mourad Boudjellal porte encore un regard attentif sur le rugby. L'ancien dirigeant du RCT s'est notamment exprimé en faveur d'une signature de Christophe Urios à l'ASM Clermont Auvergne, quelques heures avant l'officialisation du club auvergnat : « Si par hasard l'infirmerie venait à se vider, je vous l'annonce, Christophe Urios qualifiera Clermont dès cette année dans les six », a-t-il confié dans sa chronique pour Eurosport avant d'ajouter : « Après l'épisode bordelais qui s'est mal terminé, n'oublions pas que vous avez quand même à faire à un entraîneur qui est habitué à faire des prouesses et des fois avec des miettes. A Clermont, il y a quand même du matos. Vous allez voir que Urios va redonner de la joie à tous les supporters clermontois, j'en suis certain donc Jean-Michel (Guillon), signe Christophe Urios, ça va te sortir de la panade ».

«Commission d'agent : 10%, je te fais passer un RIB»