«Le mec a voulu me tuer», la révélation de cet international français

Thibault Morlain

Passé par le XV de France et aujourd’hui à Montpellier, Mohamed Haouas a de gros problèmes avec la justice. Condamné notamment pour des faits de cambriolages, il sera également jugé en mai prochain pour des faits de violences aggravées. Une histoire racontée par Haouas, qui a alors plaidé la légitime défense face à un individu qui souhaiter le « tuer ».

C’est en 2014 que ces faits se sont passés pour Mohamed Haouas. En mai prochain, le pilier de Montpellier et du XV de France sera devant la justice pour « violences aggravées » et « destruction de matériel en réunion ». Il attend donc aujourd’hui son verdict, mais avant cela, il a souhaité donné sa version des faits. Et pour L’Equipe , Haouas a fait de grosses révélations sur ce qui s’était passé durant cette soirée du Nouvel An…

« Il m'a mis une patate dans la tête »

« Il m'a mis une patate dans la tête alors que j'étais tranquille à un mètre de là. Je m'y attendais pas, je n'avais rien fait. Je suis tombé sur une voiture. Je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas sorti pour savoir juste ce qu'il se passait et qui embêtait sa fille. Au lieu de ça, il m'a frappé direct », a d’abord confié Mohamed Haouas, qui a fini par répliquer

« Je suis allé pour lui rentrer dedans et là, il a sorti un pistolet »