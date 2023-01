Scandale Le Graet : Et maintenant le rugby ?

Arnaud De Kanel

Les instances du sport collectif français sont dans la tourmente. Avant l'affaire Noël Le Graët, écarté de sa fonction de président de la FFF suite à ses propos sur Zinédine Zidane, c'est Bernard Laporte, président de la FFR qui s'était mis en retrait de son poste de président. Plongé dans une affaire judiciaire, le Ruthénois voit sa tête mise à prix.

Il ne fait pas bon être président de fédération sportive en France actuellement. Suite au scandale provoqué par ses propos envers Zinédine Zidane, il a été décidé par le comité exécutif de la Fédération Française de Football d'écarter Noël Le Graët de son poste de président. Avant lui, c'est Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby, qui s'était mis en retrait de sa fonction à cause des affaires judiciaires dans lesquelles il est plongé. Et comme pour Noël Le Graët, Bernard Laporte ne veut pas démissionner. Florian Grill, candidat à la présidence, réclame son départ.

Rugby : Il gagne, mais pousse un énorme coup de gueule https://t.co/2wzh5pArUD pic.twitter.com/AlPFGgSwCw — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

«Il faut être raisonnable»

Invité de l'émission Bartoli Time sur RMC , Florian Grill ne comprend pas la décision de Bernard Laporte. « Il faut être raisonnable. Si le vote est contre le candidat proposé par Bernard Laporte, le comité directeur doit organisé des élections générales et permettre aux clubs d’avoir la parole. On appelle à voter non contre Patrick Buisson pour que le comité directeur ouvre les yeux et organise des élections générales. Ce qui me pose problème, c’est la proposition de Bernard Laporte qui dit vouloir présenter d’autres candidats s’il devait perdre le référendum. Il y a une échéance qui est la Coupe du monde de rugby dans huit mois et il pourrait durer jusqu’à la Coupe du monde s’il se prenait un « non » lors du référendum, juste en proposant un nouvel homme. Cela ne tient pas la route, il faut être sérieux. Notre responsabilité est d’être respectueux du rugby. Si Patrick Buisson est retenu par les clubs, on le respectera sinon il faudra des élections générales », a confié le candidat à la présidence avant de réclamer la démission de Bernard Laporte.

«Tournons la page Laporte»