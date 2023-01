Le Graët - Démission : Le clan Macron prend position

Thibault Morlain

Les affaires et les polémiques se multiplient pour Noël Le Graët. Actuellement mis en retrait de ses fonctions de président de la FFF, il attend surtout les résultats de l'audit qui doivent prochainement arriver. Ils déterminerait alors si Le Graët doit démissionner ou non. En attendant, au plus haut sommet de l'Etat, on réclame son départ.

Actuellement en vacances à La Martinique, Noël Le Graët en profite donc pour souffler un peu lui qui est au milieu d'une incroyable tempête. En effet, suite à son dérapage sur Zinedine Zidane, le président de la FFF s'est retrouvé dans l'oeil du cyclone. De quoi alors faire ressortir certaines affaires de harcèlements sexuels de Le Graët.

« Un signal extrêmement positif »

La dégringolade n'en finit donc plus pour Noël Le Graët suite à ses propos sur Zinedine Zidane. Une première sanction est alors tombée : il a été mis en retrait de ses fonctions de président de la FFF. Mais dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, on demande plus. Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalite des chances, Isabelle Rome a annoncé sur Public Sénat : « La démission de Noël Le Graët serait un signal extrêmement positif envoyé à l'ensemble des victimes ».

Le Graët prêt à démissionner ?

Si Noël Le Graët est encore loin d'avoir quitté son poste, il avait toutefois reconnu lors du comité exécutif extraordinaire de la FFF qu'il était prêt à démissionner. La condition ? Que les résultats de l'audit actuellement l'accablent. On attend donc les résultats pour connaitre le sort de Le Graët.