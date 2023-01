«Mangeur de banane» : scandale raciste dans le rugby

Thibault Morlain

Ancien joueur de rugby professionnel, passé par le Stade Français ou encore Béziers, Bakary Meité est aujourd’hui entraîneur. Le voilà qu’il officie maintenant dans l’Aude pour le Rugby Entente Cabardès. Et c’est sur son compte Twitter, il a dénoncé des propos racistes tenus par l’un des entraîneurs adjoints du REC.

Aujourd’hui, le racisme est l’un des fléaux de la société et le sport n’y échappe également pas. Alors qu’on rapporte souvent les débordements dans le football, les autres disciplines n’y échappent pas. C’est notamment le cas dans le rugby, où Bakary Meité, ancien joueur professionnel et aujourd’hui entraîneur, a dévoilé d’incroyables propos tenus à son encontre.

J’ai encore expérimenté le racisme. Il y a quelques semaines, un des entraîneurs avec lequel je collaborais au REC le club de régionale 2 que j’entraîne depuis 2 ans, m’a traité de mangeur de banane. En mon absence, mais en présence de plusieurs personnes dans le vestiaire. — Baky Meïté (@therealbak) January 9, 2023

« Il a assumé ces propos »

C’est sur son compte Twitter que Bakary Meité a dévoilé cet incroyable scandale et les propos racistes proférés par l’un des entraîneurs adjoints du REC, Rugby Entente Cabardès. « Il y a quelques semaines, un des entraîneurs avec lequel je collaborais au REC, le club de Régionale 2 que j'entraîne depuis 2 ans, m'a traité de mangeur de banane. En mon absence, mais en présence de plusieurs personnes dans le vestiaire. Non content d'avoir été congédié par le club, et, entre deux insultes et menaces envers le coprésident du club, il a réitéré ses propos au téléphone. La conversation a été enregistrée. Cela lui a même été indiqué. Il a assumé ces propos. Disant fièrement : ben quoi ? Le mangeur de banane '! Ben je l'ai toujours dit. Je l'ai bien évidemment confronté l'appelant au téléphone. Il a dans un premier temps nié avoir proféré quoi que ce soit à mon sujet », a-t-il d’abord expliqué.

« J’ai évidemment décidé de porter plainte »