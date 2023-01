Top 14 : Le Racing 92 frappe fort avec ce gros transfert

La rédaction

C’est officiel, le Racing 92 a signé le capitaine emblématique de l’Afrique du Sud ! Après la Coupe du Monde, Siya Kolisi rejoindra le Top 14 avec la ferme intention de redorer le blason du club francilien.

C’est un joli coup que vient de réaliser le Racing 92. La formation française vient en effet d’annoncer l’arrivée du capitaine des Springboks, Siya Kolisi (31 ans), afin de renforcer son effectif à partir de la saison prochaine, puisqu’il fera ses débuts avec les Franciliens après la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en France à l’automne 2023.

Kolisi, de l’expérience à revendre !

Siya Kolisi, ce n’est pas n’importe qui dans le milieu du rugby. Star du quinze sud-africain, et capitaine de cette nation qui a remporté pour rappel la dernière Coupe du Monde en 2019 au Japon, Kolisi est l’un des joueurs les plus expérimentés de la planète du ballon ovale. Après un passage réussi à Western Province dans son pays de 2011 à 2020, le natif de Port Elizabeth a changé de maillot pour rejoindre les Stormers. Celui qui a disputé 65 rencontres avec sa sélection n’y restera qu’une année avant de découvrir un troisième club en Afrique du Sud, les Sharks de Durban. Le joueur évoluant principalement en troisième ligne va donc découvrir sa quatrième écurie en carrière mais la toute première en Europe, qui plus est dans le championnat le plus médiatisé au monde, le Top 14. C’est donc le Racing 92 qui a raflé la mise.

Un gros coup pour relancer le Racing 92 ?

Au-delà du nom clinquant et d’un recrutement sur le papier réussi, le Racing 92 cherchera avec ce transfert à redevenir une place forte du rugby français après plusieurs saisons difficiles. En effet, malgré tous ses efforts, le Racing 92 ne brille plus sur la scène nationale. Depuis son dernier titre en 2016 face à Toulon, les Racingmen n’ont plus atteint la finale, ayant tout de même été trois fois demi-finalistes du Top 14 en 2017, 2018 et en 2021. Même si le Racing a malgré tout atteint trois fois la finale de la Champions Cup en 2016, 2018 et 2020, l’objectif premier semble dans un premier temps de reconquérir le bouclier de Brennus qui fuit aux Franciliens depuis sept saisons désormais, soit leur plus grosse disette depuis leur remontée dans l’élite du rugby français en 2009.