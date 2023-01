Top 14 : Énorme coup du Racing 92, Kolisi explique son choix

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Siya Kolisi a décidé e tenter l’aventure en Top 14. Le troisième-ligne sud-africain va en effet rejoindre le Racing 92 après la Coupe du monde 2023, où il défendra le titre acquis par les Springboks au Japon. Dans un long entretien accordé à L’Equipe, a s’est confié concernant ce choix important dans sa carrière.

On pensait que l’Union Bordeaux-Bègles avait signé le meilleur coup de l’année en arrachant Damian Penaud à l’ASM Clermont Auvergne. La réponse du Racing 92 ne s’est toutefois pas faite attendre… et elle est de taille. Les Franciliens ont en effet annoncé ce mardi avoir trouvé un accord avec Siya Kolisi, qui posera ses valises en Top 14 après la Coupe du monde 2023.

Rugby : Carter, Wilkinson… Ces stars planétaires qui ont débarqué en Top 14 https://t.co/aSF2uk0HB9 pic.twitter.com/yAI8MTFO1Y — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

« Je m'étais toujours dit, depuis que je suis jeune, que si je devais partir un jour, ça serait pour la France, ou peut-être le Japon »

Après avoir publié un message sur Twitter pour expliquer son choix, Siya Kolisi a livré un long entretien à L’Équipe . « Ça n'a pas été une chose facile de décider de quitter l'Afrique du Sud. C'est tout ce que j'ai connu ! Jouer ici, jouer pour la sélection, c'est spécial » a expliqué e capitaine des Springboks . « Je m'étais toujours dit, depuis que je suis jeune, que si je devais partir un jour, ça serait pour la France, ou peut-être le Japon. Je vais avoir 32 ans (le 16 juin prochain), et je me sens toujours bien, mon corps est en forme. Certains disent qu'ils partent pour vivre une expérience, pas moi : je veux apporter une valeur ajoutée. Je veux bien jouer, être compétitif ».

« Carter fait partie des raisons pour lesquelles je suis venu au Racing »