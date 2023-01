Top 14 : Le Racing 92 annonce l’arrivée d’une star mondiale

Axel Cornic

Capitaine des Champions du monde sud-africains, Siya Kolisi va quitter les Skarks après le prochain Mondial pour poser ses valises en France, du côté du Racing 92. Un énorme coup signé par les Franciliens, qui recrutent l’un des meilleurs joueurs de la planète au poste de troisième-ligne aile.

Considéré comme l’une des plus grandes stars du rugby, tant pour son talent de joueur que pour son statut de symbole dans la lutte pour les égalités, Siya Kolisi va débarquer en France. Le Racing 92 a en effet annoncé ce mardi avoir trouvé un accord avec le troisième-ligne sud-africain, qui rejoindra ses nouveaux coéquipiers au terme de la Coupe du monde 2023.

𝟎𝟏.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑@SiyaKolisi sera 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠𝐦𝐚𝐧 🤩Le communiqué de presse : https://t.co/j3rmtRTygF pic.twitter.com/m64lirJpjP — Racing 92 (@racing92) January 3, 2023

« La signature de Siya Kolisi conforte les ambitions du Racing 92 »

Forcément, Jacky Lorenzetti est très heureux d’avoir pu boucler un tel coup. « La signature de Siya Kolisi conforte les ambitions du Racing 92 et va offrir à nos supporters un spectacle de haut niveau à Paris La Défense Arena » a expliqué le président du Racing 92, dans un communiqué publié par le club. « Sa culture profonde de la victoire et son leadership naturel font de lui un très grand joueur qui se double d’un homme profondément humaniste. Il va apporter un surcroît d’énergie positive au Racing 92 ».

« Le Racing 92 a de grandes ambitions »