Top 14 : Penaud file à l’UBB, la réaction de Clermont

La rédaction

Via un communiqué, l’ASM Clermont Auvergne s’est exprimé au sujet du départ prochain de Damian Penaud, expliquant vouloir entamer une période de restructuration. En fin de contrat, l’ailier international a décidé de rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles, où il a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2026.

C’est peut-être le plus gros coup de l’année dans la planète rugby. Considéré comme l’un des meilleurs ailiers au monde, Damian Penaud va quitter l’ASM Clermont Auvergne à la fin de la saison, afin de rejoindre l’UBB de Yannick Bru. Plusieurs observateurs ont d’ailleurs confié que le Stade Toulousain et le Stade Rochelais se seraient cassé les dents sur ce dossier.

Top 14 : Tremblement de terre à Clermont, Penaud file à l’UBB https://t.co/DY0OqTAyVo pic.twitter.com/9BnhzQwRsf — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

« Après plus 8 ans passés au club, Damian a fait le choix de découvrir de nouveaux horizons et de vivre une nouvelle aventure »

Via un communiqué publié sur ses canaux officiels, Clermont s’est exprimé au sujet du départ de Penaud vers l’UBB. « Nous nous étions engagés à construire une offre globale à la hauteur de l’enjeu, ce que nous avons fait » a expliqué le président Jean-Michel Guillon. « Elle s’articulait autour de l’aspect financier bien sûr, mais également du projet sportif et d’un volet familial et extra-sportif. Après plus 8 ans passés au club, Damian a fait le choix de découvrir de nouveaux horizons et de vivre une nouvelle aventure ».

« Le club reste persuadé que Damian saura donner le meilleur de lui-même d’ici la fin de cette saison pour l’ASM »