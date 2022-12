Top 14 : Penaud, à l’UBB certains n’y croyaient pas

Axel Cornic

En fin de contrat, Damian Penaud a décidé de quitter l’ASM Clermont Auvergne après huit années, afin de signer en faveur de l’Union Bordeaux-Bègles jusqu’en 2026. Un énorme coup, alors que le Stade Toulousain ou encore le Stade Rochelais étaient sur le coup pour l’ailier du XV de France.

C’est officiel depuis quelques jours, pourtant certains ont encore du mal à réaliser. Car le coup frappé par l’UBB est une véritable masterclass, tant sur le fond que sur la forme. En signant Damian Penaud les dirigeants s’assurent la présence d’un des meilleurs ailiers au monde, mais ont également porté un sacré coup à la concurrence, surtout celle du Stade Toulousain.

Top 14 : Parti de Clermont, Penaud explique son choix https://t.co/nUjLXe1JCB pic.twitter.com/fUFlISvCCa — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

« Forcément, c’est une bonne chose : on le connaît tous et c’est un excellent joueur »

Dans un entretien accordé à Rugbyrama , Bastien Vergnes-Taillefe a été invité à s’exprime concernant la jolie recrue bouclée par son club. « Je pense que ce n’est pas anodin. Ça montre l’attractivité du club, de la ville, de la région » a expliqué le troisième-ligne de l’UBB. « Forcément, c’est une bonne chose : on le connaît tous et c’est un excellent joueur. En plus, c’est un bon mec donc il va s’intégrer très rapidement au groupe, c’est sûr ».

« Est-ce qu’il va venir ou pas ? »