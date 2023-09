Un nouveau record tombe en pleine Coupe du monde de rugby

Ce samedi après-midi, l'Argentine affrontait le Chili dans un derby purement sud-américain. Comme prévu, la rencontre a tourné à l'avantage des Pumas qui se sont facilement imposés 59-5. Ils joueront donc leur place en quart de finale la semaine prochaine face au Japon et ils pourront compter sur un Nicolas Sanchez en état de grâce qui a doublement marqué l'histoire de sa sélection.

L'Argentine confirme son retour en forme. Battue d'entrée par l'Angleterre (27-10, l'Albiceleste s'était péniblement imposée face aux Samoa (19-10) la semaine passée. Les Pumas se sont montrés bien plus conquérants ce samedi après-midi en étrillant le Chili 59 à 5. Un match particulier pour Nicolas Sanchez.

1️⃣0️⃣0️⃣ caps and a try to top it offNicolas Sanchez is on fire#RWC2023 | #ARGvCHI | @lospumas pic.twitter.com/xr03VjvlpO