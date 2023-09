Coupe du monde de Rugby : Le XV de France déjà dans l’histoire ? Il répond

Benjamin Labrousse

Après trois victoires en autant de matchs lors de cette Coupe du monde, le XV de France s’affirme un peu plus comme l’un des grands favoris en vue de la victoire finale. L’équipe dirigée par Fabien Galthié est-elle cependant la plus grande équipe de France de l’histoire ? L’ancien sélectionneur (2018-2019) Jacques Brunel a tenté de répondre à cette question.

Fabien Galthié, Antoine Dupont, Romain Ntamack (absent pour cette Coupe du monde), Grégory Aldritt… Depuis plusieurs années, le XV de France est revenu sur le devant de la scène en s’imposant comme l’une des plus grandes nations mondiales. Mais alors que dans les années 80 ou 90, les Bleus étaient dotés de joueurs de légendes, quelle génération française aura été la meilleure ?

« Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont »

Dans un entretien accordé à Eurosport , l’ancien sélectionneur Jacques Brunel a tenté de répondre à cette question. « Aujourd'hui, cette équipe réunit beaucoup de choses. Elle a d'abord un groupe élargi qui permet de pallier les absences et les blessures. C'est un groupe qui a une vie ensemble et ça c'est une vraie force. Ce n'était pas le cas avant. Et puis, cette équipe a surtout, à l'intérieur de son groupe, un certain nombre de joueurs capables de changer le cours d'un match sur une action. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont. La France l'a » , déclare le prédécesseur de Fabien Galthié à la tête du XV de France.

« Aujourd'hui on a peut-être une force collective »