Transfert d’Antoine Dupont : Un incroyable contrat à 5M€ est annoncé !

Axel Cornic

Le milieu très fermé du rugby pourrait connaitre une grande révolution en 2026, avec le lancement d’une ligue internationale réunissant les meilleurs joueurs de la planète. Forcément, les rumeurs autour de cette Rebel League touchent Antoine Dupont, dont l'entourage a pourtant calmé les choses récemment.

La Super League fait des émules. Des très gros investisseurs ont annoncé vouloir lancer une toute nouvelle ligue au rugby, avec des franchises et des évènements organisés à travers la planète. Et ils sont prêts à y mettre les moyens, puisqu’on parle de contrat de plusieurs millions par an, pour convaincre les meilleurs joueurs du monde.

La Rebel League débarquer dans le rugby Evidemment, il n’a pas fallu attendre pour qu’on se demande quelle star française va lâcher son club et le Top 14, pour se lancer dans ce nouveau projet nommé Rebel League ou R360. Capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont serait la cible parfaite, mais à en croire RMC son entourage aurait fermement démenti un quelconque intérêt.