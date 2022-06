Rugby - Top 14

Top 14 : Kockott, Ouedraogo, Guirado… Ils vont faire leurs adieux après la finale Castres – Montpellier

Publié le 24 juin 2022 à 6h35 par Alexis Bernard

Après la finale du Top 14 qui oppose Castres à Montpellier, plusieurs grands noms du rugby tireront leurs révérences à l’issue de ce sommet du championnat de France. Des adieux pour Rory Kockott, Fulgence Ouedraogo et l’emblématique capitaine des Bleus, Guilhem Guirado.

Rory Kockott

Le demi de mêlée d'origine sud-africaine Rory Kockott va prendre sa retraite juste après la finale après être devenu l’un des héros du CO. À Castres, où il est arrivé il y a onze ans, Kockott est plus qu'un joueur. C'est un monument du club, l'un des principaux artisans des deux derniers titres de champion de France remportés en 2013 et 2018. À 35 ans, il tirera sa révérence après avoir aidé Castres à remporter deux des titres les plus improbables du Top 14. En 2013, il avait marqué 13 des 19 points de l'équipe lors de la victoire époustouflante contre Toulon, dont un essai mémorable juste avant la mi-temps. Rory Kockott était également un grand artisan du triomphe de 2018. Il cumule 11 sélections avec le XV de France. Terminer sur un titre de champion de France, le troisième pour lui, serait une sortie par la grande porte même s’il a perdu sa place de titulaire aux dépens d’Arata et Fernandez. Il espère pousser les siens jusqu’au Bouclier de Brennus depuis le banc pour raccrocher définitivement les crampons en héros.

Fulgence Ouedraogo

Fulgence Ouedraogo, double vainqueur de la Challenge Cup avec Montpellier, quittera les terrains à l’issue de la finale. International français à 39 reprises, il a porté fièrement les couleurs du MHR durant toute sa carrière, 18 ans au total ! L’âge a également eu raison de lui, car il ne jouera pas la finale au vu de la concurrence. Après deux défaites en finale du Top 14 en 2011 et 2018, espérons que cette fois-ci ce soit la bonne pour lui et le MHR. Ouedraogo a été capitaine de Montpellier lors du premier sacre en Challenge Cup face aux Harlequins 26-19 à Lyon. Un Ouedraogo ému au moment d’annoncer sa décision : « C'est une décision difficile à prendre, car j'ai grandi dans ce club, j'ai commencé à 18 ans en équipe première. Je me dis que le métier que je connaissais depuis 18 ans va s'arrêter, tourner la page n'est pas facile. Il y a donc de l'appréhension ».

Guilhem Guirado