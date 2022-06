Rugby - Top 14

Top 14 : Les 3 finales de légende qui ont marqué le rugby français

Publié le 24 juin 2022 à 5h35 par Alexis Bernard

Alors que Castres et Montpellier se retrouvent en finale du Top 14 ce vendredi (21h), Le 10 Sport revient sur les rendez-vous les plus mythiques du championnat de France. L’occasion de se remémorer les plus belles batailles de l’histoire du rugby français. Voyage dans le temps…

Lourdes-Toulon, 1968

Lourdes a été le symbole du rugby français dans les années 1950-1960 tant sa domination était imposante du haut de ses huit titres de champion et de la beauté du jeu proposé. Mais le titre de 1968 est inédit avec une fin rocambolesque. La finale se joue le 16 juin 1968, Lourdes y affronte Toulon juste avant le départ du XV de France en tournée en Nouvelle-Zélande. Le match se termine sur le score de 9 partout à l’issue des prolongations, la finale ne pouvant pas être rejouée alors le nouveau règlement est appliqué : l’équipe qui a marqué le plus d’essai sera déclarée championne. C’est finalement les Lourdais qui s’en sortent pour avoir marqué le plus d’essai durant cette finale ! Lourdes remporte le titre de 1968 face à Toulon.

Béziers-Agen, 1984

Si une équipe a dominé les années 1970, c’est bien Béziers, avec un total de 10 boucliers de Brennus glanés en 14 ans et 12 saisons d’invincibilité à domicile (1969 à 1981) ! En 1984, Béziers rencontre Agen en finale. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’affiche a tenu ses promesses. Une bataille de tranchées pour le titre suprême a lieu sur la pelouse du Parc des Princes. À la fin du temps règlementaire, le score est à égalité, direction les prolongations ! Idem à la fin des prolongations, 21 partout ! Le nombre d’essais, de pénalités et de drops est le même des deux côtés. Que faire ? L’arbitre du match applique alors le nouveau règlement : la séance de tirs au but ! Malheureusement pour Agen, Bernard Viviès craque et Béziers remporte une nouvelle fois le titre.

Toulouse-Toulon, 1985

La finale oppose Toulouse à Toulon. Alors que le dernier titre toulousain date de 1947, les Toulonnais n’ont jamais goûté au bonheur d’être champion national. Toulouse créé la grosse sensation en éliminant Béziers en quart de finale, de plus avec la manière sur le score de 21-0. Toulon se dresse face à eux en finale, dans ce qui restera un match mémorable. L’entame de match est maîtrisé sereinement par les Toulonnais avec un 12-0 infligé à leur adversaire. Des pénalités de Jérôme Bianchi ainsi qu’un essai de Thierry Fournier mettent Toulon sur orbite. Le score est de 12-3 à la mi-temps alors que Toulouse ne voit pas le jour. Toulouse démarre la seconde mi-temps avec plus d’envie et de détermination, ils grignotent leur retard peu à peu et parviennent même à prendre l’avantage 13-12 face à une équipe toulonnaise visiblement restée au vestiaire. L’intensité monte mais les deux équipes ne parviennent pas à se départager au bout du temps réglementaire, le match se finit sur le score de 19-19. Alors que Toulon semblait maîtriser le match, ces derniers perdent leurs moyens en prolongation laissant Toulouse mettre complètement la main sur le match en concédant trois essais. Toulouse s’impose face à Toulon 36 à 22 et remporte le Bouclier de Brennus pour la première fois depuis 1947. Le début d’une longue, très longue série…