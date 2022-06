Rugby - Top 14

Programme TV, horaire, stats, compos… Tout savoir sur la finale du Top 14

Publié le 23 juin 2022 à 17h55 par Alexis Bernard

Vous voulez tout savoir sur la prochaine finale du Top 14 qui aura lieu ce vendredi, 21h, entre le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby ? Voici donc le programme, les dernières informations et tout ce qu’il faut savoir pour être prêt à ce duel entre deux équipes qui se connaissent bien. CO-MHR, c’est le remake de la finale de 2018, remportée par… Castres !

Horaire et diffusion

Comme c’est désormais la tradition depuis plusieurs saisons, la finale du Top 14 se dispute au Stade de France, à Saint-Denis. Pas de délocalisation cette année, Castres et Montpellier s’affronteront sur le sol français. Le coup d’envoi aura lieu à 21h. Pour suivre le match, deux possibilités. La diffusion en clair sera proposée par les équipes de France Télévision, sur France 2. Aux commentaires, le duo habituel composé de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, ancien international français. La chaîne cryptée, Canal+, retransmettra également le match. Eric Bayle et Marc Lievremont seront au micro. Et cette année, Canal proposera une autre version, filmée en plan large, plus technique. Philippe Goussard et Xavier Garbajosa se chargeront de faire vivre cette nouvelle expérience TV.

Les chiffres du match

2018

Les deux équipes s’étaient déjà affrontées à ce stade de la compétition en 2018. C’est le CO qui s’était imposé 29 à 13 face au MHR. Bis répetita ou la revanche pour le MHR ?



6

Après 1949, 1950, 1993, 2013 et 2018, le CO à l’occasion de remporter son sixième titre de champion de France vendredi.



2

Montpellier reste sur 2 échecs en finale du Top 14. Le premier en 2011 face au Stade Toulousain sur le score de 15-10 et en 2018 face à Castres. La troisième chance sera-t-elle la bonne ?

Vous êtes 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 ? GMF met à disposition des places pour 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 @top14rugby pour vous remercier de votre dévouement quotidien ! 🏉➡️ Inscrivez-vous : https://t.co/8LjfPropgj#EngagésPourLeCollectif @LNRofficiel pic.twitter.com/bkqxjcgfY9 — Assurement Rugby (@assurementrugby) June 16, 2022

1

Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises. Bilan : 1 victoire de chaque côté. Chacune des équipes a remporté son match à domicile, victoire 25-24 à l’aller pour le MHR, et 25-9 au retour pour le CO.



79,3%

Solide toute la saison sur les phases défensives, Le MHR a étouffé Bordeaux qui n’a marqué aucun point en seconde mi-temps lors de la demi-finale. La défense montpelliéraine possède tout simplement le meilleur ratio de placages réussis du Top14 (79,3%) et devance nettement la défense tarnaise. De plus, Montpellier possède dans ses rangs 4 des 20 meilleurs plaqueurs de la saison : Florian Verhaeghe, Alexandre Bécognée, Bastien Chalureau et Zach Mercer. Un atout qui sera sans doute la clé de cette finale.



17

Castres est l’équipe qui a remporté le plus de matchs de Top 14 cette saison avec 17 succès. Il n’en reste plus qu’un à chercher pour récupérer le graal.

Les compos probables

XV de Montpellier : Bouthier, Vincent, Doumayrou, Serfontein, Rattez, Garbisi, Paillaugue, Camara, Mercer, Bécognée, Chalureau, Verhaeghe, Haouas, Guirado, Lamositele.



XV de Castres : Dumora, Palis, Combezou, Botitu, Nakosi, Urdapilleta, Arata, Champion de Crespigny, Ben Nicholas, Babillot, Staniforth, Vanverberghe, Hounkpatin, Barlot, Walcker.