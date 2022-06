Rugby - Top 14

Top 14 : La saison et le parcours de Castres pour arriver en finale

Publié le 22 juin 2022 à 15h25 par Alexis Bernard mis à jour le 22 juin 2022 à 15h56

Qualifié pour la finale du Top 14 (vendredi, 20h45), Castres se présente face à Montpellier avec un petit avantage. Celui de l’expérience et d’une saison plus que solide depuis plusieurs mois, où les Castrais ont réalisé un quasi sans faute. Retour sur ce parcours qui pourrait les conduire jusqu’au Bouclier de Brennus, le sixième de leur histoire.

Castres en finale du Top 14, c’est tout sauf un hasard. Invaincu toute la saison à domicile, dans son antre de Pierre Fabre, le CO est l’équipe qui a remporté le plus de matchs cette saison en championnat avec un total de 17 victoires, une de plus que le Racing 92. Et si Castres n’a pas eu beaucoup d’avance comptable par rapport à ses poursuivants (Montpellier, l’UBB et le Stade Toulousain), c’est en raison d’un faible total de points de bonus (6). Seules deux équipes en ont engrangé moins que les tarnais : Pau et Biarritz. Si le CO a terminé à la première place du Top 14, il le doit à son invincibilité à domicile mais surtout à sa phase retour exceptionnelle. Avec 43 points glanés (10 succès, 3 revers), aucune autre équipe n’a fait mieux. Les coéquipiers de Mathieu Babillot ont fini en force, restant même sur 5 victoires d’affilée !

Le CO, c’est du costaud

Castres est la seule équipe à avoir réussi à garder son invincibilité à la maison en Top 14. Avec 12 victoires et un nul (contre l’UBB), les hommes de Pierre-Henri Broncan ont pris 54 points à domicile devançant Toulouse (52 points). Ils n’ont plus perdu chez eux depuis décembre 2020 (contre Brive) et reste sur une série impressionnante de 21 matchs de rang sans revers à Pierre-Fabre. Aussi surprenant soit-il, Castres n’a été qu’à une seule reprise en position de se hisser directement en demi-finale : lors de la toute dernière journée du Top 14 ! Le CO a coiffé la concurrence au poteau. Mais les Tarnais ont été solides cette saison car ils ont été en position de qualifié lors de 24 des 26 journées de la saison régulière. Le CO n'avait plus goûté aux phases finales du top 14 depuis 2018, année de son dernier titre. Une saison référence, sur tous les points.

Tentez de remporter 𝟐 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 du @top14rugby vendredi 24 juin🏉 ➡️ Pour participer*: 𝐚𝐢𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐑𝐓 ce post#EngagésPourLeCollectif @LNRofficiel #FinaleTOP14*Tirage au sort le 22/06 à 18h pic.twitter.com/1tm7VsWIy0 — Assurement Rugby (@assurementrugby) June 21, 2022

En route vers le Brennus…

Une qualification directe pour les demi-finales qui a permis à Castres de bénéficier de deux semaines de préparation avant sa confrontation avec Toulouse, à l’Allianz Riviera de Nice. Lors d’une demi-finale extrêmement disputée sur la Côte d’Azur, le CO est sorti vainqueur au forceps de son duel face à Toulouse (24-18). Après une saison régulière de haut-vol, Castres a confirmé qu’il n’était pas un simple invité « surprise ». Et avant la finale de ce vendredi contre Montpellier, le CO a même une petite étiquette de favori. Le palmarès de cinq Boucliers de Brennus soulevés plaide en sa faveur. D’autant que le cinquième et dernier trophée, qui remonte à 2018, a été gagné en finale contre… Montpellier !