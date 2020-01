Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack ne veut pas penser au Tournoi !

Publié le 18 janvier 2020 à 16h35 par A.C.

À la veille d’affronter Gloucester en Champions Cup et à seulement quelques semaines du Tournoi des Six Nations, Romain Ntamack reste concentré sur son travail au Stade Toulousain.

Ce week-end, on assistera au dernier match des internationaux avant le Tournoi des Six Nations. Engagés en Champions Cup et Challenge Cup, la plupart des clubs de Top 14 vont en effet voir leurs cadres plier bagages, pour rejoindre Marcoussis. À partir de lundi prochain, ils prépareront en effet la première compétition internationale de Fabien Galthié et son staff, en commençant par le choc face à l’Angleterre, le 2 février prochain.

« Le seul France-Angleterre, c’est ce dimanche ! »