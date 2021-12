Rugby

Rugby - Top 14 : Toulouse recrute la nouvelle sensation du XV de France !

Publié le 10 décembre 2021 à 20h35 par A.C.

Actuellement à Perpignan, Malvyn Jaminet devrait rejoindre le Stade Toulousain à la fin de la saison.

Au début du projet de Fabien Galthié, on découvrait Anthony Bouthier, que certains annonçaient comme un pilier indiscutable du XV de France. Pourtant, l’arrière a vu Brice Dulin le doubler lors du dernier Tournoi des 6 Nations et là encore, Galthié semblait avoir trouvé celui qui défendrait les couleurs de la France à la Coupe du monde 2023... mais là encore la donne a changé. Cet été en Australie, c’est en effet Melvyn Jaminet qui a pris la main et s’est imposé non seulement comme le numéro 15 titulaire des Bleus, mais également comme le meilleur buteur tricolore du moment.

Jaminet a trouvé un accord avec le Stade Toulousain