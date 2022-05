Rugby

Rugby - Top 14 : Médard en remet une couche sur sa retraite

Publié le 1 mai 2022 à 14h35 par Axel Cornic

Maxime Medard est revenu sur la décision de mettre un terme à sa carrière, après la victoire du Stade Toulousain sur le Stade Rochelais (23-16).

Une page va se tourner à la fin de la saison. Après Yoann Huget, le Stade Toulousain va perdre un nouveau vétéran des lignes arrières avec Maxime Médard. A 35 ans, l’international tricolore a en effet expliqué qu’il mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. « J’ai décidé d’arrêter ma carrière à l’issue de la saison. C’est une décision réfléchie. Il y a eu, à un moment de la saison, l’idée de potentiellement continuer une année supplémentaire. Mais il faut savoir s’arrêter à un moment » a expliqué Médard, au micro de RMC Sport . « Je pense avoir encore une saison dans les jambes mais il y a l’après, le deuxième chapitre de ma vie qui m’attire aussi. J’ai longuement réfléchi aussi, avec ma femme et ma famille. Et c’est le bon moment ». Lors de la précieuse victoire sur le Stade Rochelais, il a pu ainsi bénéficier d’une ovation de la part de ses supporters de toujours.

« C'est ma décision, personne ne m'a poussé vers la sortie »