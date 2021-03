Rugby

Rugby - Top 14 : L’énorme coup de gueule de Parisse après la défaite du RCT !

Publié le 28 mars 2021 à 11h35 par A.C.

Sergio Parisse, capitaine du RCT face au LOU, était plus que remonté après la déroute des siens (54-16).

Ce n’était décidément pas la soirée du RCT. Pour la grosse affiche de cette 20e journée de Top 14, les hommes de Patrice Collazo ont littéralement sombré face au LOU. L’expulsion de Ma’a Nonu a été l’un des gros faits du match. Le trois-quart néo-zélandais a en effet écopé d’un carton rouge pour une réaction assez surprenante sur une obstruction de Jean-Marc Doussain. En infériorité numérique, les Toulonnais n’ont jamais semblé pouvoir relever la tête et ont donc éjectés des places qualificatives pour les phases finales.

« J'ai honte pour moi, pour le club »