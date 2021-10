Rugby

Rugby - Top 14 : Clermont réagit à l’arrivée d’Azéma au RCT !

Publié le 28 octobre 2021 à 17h35 par A.C.

L’ASM Clermont Auvergne a publié un communiqué à la suite de la signature de Franck Azéma au RCT.

C’était dans les tuyaux, c’est officiel depuis ce jeudi : Franck Azéma est le nouvel entraineur du RCT. Il remplace Patrice Collazo, qui a été remercié après la défaite face au Stade Rochelais lors de la dernière journée du Top 14 (39-6) et retrouve donc un club seulement quelques mois après son départ de l’ASM Clermont Auvergne. « Je suis très fier de rejoindre le Rugby Club Toulonnais, club emblématique du rugby français et européen » a déclaré Azéma, sur le site officiel du RCT. « Je suis impatient de retrouver le terrain et de partager mon expérience avec les joueurs et le staff, avec pour objectif d’obtenir très rapidement des résultats positifs pour le club ». Une arrivée qui ne devrait toutefois pas se faire sans remous...

Clermont réclame des indemnités !

L’ASM Clermont Auvergne a en effet publié un communiqué ce jeudi, assurant que tout club qui souhaite engager Franck Azéma devra s’acquitter d’indemnités, alors qu’un litige existe depuis son départ à la fin de saison dernière. « Si le désaccord devait persister sur le montant des indemnités dues au club, nous nous laissons toute latitude pour engager alors les suites judiciaires nécessaires afin éclaircir et de régler cette situation » explique dans ce communiqué le président Jean-Michel Guillon. A noter que du côté d’Azéma on estime que le contrat qui le liait à Clermont a été bel et bien rompu.