Rugby : Il nargue le PSG et se fait tacler

Axel Cornic

La récente interview de Hans-Pieter Wild au Parisien a énormément fait parler. Il faut dire que le patron du Stade Français n’a pas sa langue dans la poche, puisqu’il a torpillé plusieurs de ses adversaires du Top 14, avant d’assurer que son club était plus populaire dans la capitale que le voisin du football, un certain Paris Saint-Germain.

Il est désormais connu comme un grand amateur de la punchline, mais cette fois-ci, Hans-Pieter Wild a fait fort. Dans son dernier entretien accordé au Parisien , le propriétaire du Stade Français a en effet soulevé plusieurs polémiques en tirant à tout va.

« On est l’équipe la plus populaire à Paris »

C’est le cas avec le RCT, puisqu’il a émis des gros doutes concernant le respect du salary-cap de la part du club varois. « Un jour, j'ai pris l'équipe de Toulon, poste par poste. Ils ont de super piliers, deux super deuxième-ligne, et ça continue sur tous les postes... Comment font-ils ça avec le salary cap ? » a lancé le propriétaire du Stade Français, avant de rentrer dans une sorte de bataille territoriale avec le PSG et le Racing 92. « On est l’équipe la plus populaire à Paris. Il y a eu des études là-dessus, tous sports confondus. On a une meilleure image que le PSG, on est plus populaire que le Racing ».

« Peut-être le Capri-Sun aurait-il des vertus euphorisantes insoupçonnées ? »