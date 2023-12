Rugby : Le Stade Français tacle le PSG !

La rédaction

Grâce à de meilleurs résultats depuis deux saisons, le Stade Français continue de jouer les premiers rôles en Top 14. Au stade Jean-Bouin, l’engouement autour du club parisien tend à retrouver sa splendeur d’antan et son président, Hans-Peter Wild, n’a pas manqué de rappeler au PSG que son club est encore le plus populaire de la capitale.

Club historique du championnat de France, auréolé de 14 sacres nationaux, le Stade Français a vu sa cote de popularité remonter depuis deux saisons. Porté par de meilleurs résultats, le club parisien séduit cette saison, en témoigne sa dernière victoire éclatante dans son jardin contre le rival éternel, le Stade Toulousain (27-12), dimanche soir, où l’enceinte francilienne était quasiment comble.

Le patron du Stade Français adresse un petit tacle au PSG et au Racing 92

Et c’est un détail qui n’a pas échappé au patron du Stade Français, Hans-Peter Wild. Propriétaire et même président depuis 2019, l'homme d'affaires allemand s'est confié au journal Le Parisien , indiquant que la popularité de son club ne souffrait d’aucune contestation à l’échelle locale. «On est déjà l’équipe la plus populaire à Paris» , a affirmé le dirigeant allemand, confiant. «Il y a eu des études là-dessus, tous sports confondus. On a une meilleure image que le PSG, on est plus populaire que le Racing».

«Pas besoin de faire tous ces trucs marrants, des calendriers nus et toutes ces choses-là»