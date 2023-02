Rugby : Broncan écarté, Davidson arrive à Castres

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Pierre-Henri Broncan n’est plus le manager du Castres Olympique. Il a été démis de ses fonctions ce lundi. Conséquence d’une défaite de trop. Celle contre La Rochelle à domicile samedi dernier. Jeremy Davidson, limogé par Brive, sera son remplaçant.

Cela faisait quelques temps que la menace planait au-dessus de la tête de Pierre-Henri Broncan. Et la défaite à domicile contre La Rochelle samedi a été celle de trop pour le président Pierre-Yves Revol qui s’est donc séparé ce lundi de son manager en poste depuis 2020. Ce n’était pourtant que la première défaite à domicile cette saison pour le Castres Olympique. Mais l’absence de résultats à l’extérieur condamne l’ex-finaliste du Top 14 à finalement jouer le maintien (le CO est 11ème), avec seulement deux points d’avance sur le 13ème Perpignan.

Bilan positif pour Broncan

Actuellement, le CO joue donc sa survie dans l’élite. Pourtant, le passage de PHB restera un bon souvenir pour le club tarnais qui aura vécu une saison et demie exceptionnelle sous ses ordres. Depuis le 29 décembre 2020, date à laquelle Pierre-Henry Broncan a succédé à Mauricio Reggiardo à la tête de l’équipe, le CO aura réussi une remontada et une saison plaine jusqu’en finale du Top 14. Une remontada la deuxième moitié de la saison 2020-2021 en récoltant 11 victoires et en passant de la douzième place à la septième place au classement du Top 14. Et surtout, en suivant, une saison 2021-2022 historique en réussissant l’exploit d’hisser le CO en finale après avoir été leader de la phase régulière et battu le Stade Toulousain en demi-finale.

Davidson déjà à Castres

Pierre-Henri Broncan restera celui qui réussit à faire de Pierre-Fabre une forteresse imprenable. La Rochelle est venu stopper une série de 29 matchs sans défaite pour le CO à domicile. La faute peut-être à des cadres (Nakosi, Barlot, Hounkpatin...) en perte de vitesse depuis le début de l’exercice. Mais surtout le CO ne gagne plus à l’extérieur. Et il y a urgence. Pas sûr que le déplacement à Bayonne, invaincu à Jean-Dauger, soit rassurant pour les supporters castrais. Désormais, c’est l’Irlandais Jeremy Davidson qui va gérer cette fin de saison aux côtés du staff existant. Il était libre depuis son éviction de Brive en décembre dernier. Il sera à Castres dès ce lundi soir.