L'UBB envoie «un signal fort» sur le mercato : Une très grosse signature est officielle !

Malgré une saison exceptionnelle, l'UBB a échoué en finale de Top 14, s'inclinant lors de la prolongation face au Stade Toulousain. Et afin de continuer sur sa lancée et viser encore plus haut, les Girondins ont officialisé la prolongation de Yannick Bru qui va rester l'entraîneur jusqu’en 2029 au moins. «Un signal fort» selon le président Laurent Marti.

Arrivé à la tête de l'UBB en 2023, Yannick Bru a clairement fait passer un cap au club qui sort d'une saison exceptionnelle. Vainqueurs de la Champions Cup, après avoir notamment éliminé le Stade Toulousain en demi-finale, les Girondins en revanche échoué en finale du Top 14 contre les Rouge et Noir. Mais le projet bordelais est sur la bonne voie, c'est la raison pour laquelle la prolongation de Yannick Bru a été officialisée jusqu'en 2029. « Déjà lié au club jusqu’en 2027 le Président Laurent Marti et Yannick Bru ont souhaité inscrire encore davantage le projet de l’UBB dans la durée avec l’ambition partagée de continuer à faire grandir le club », précise le club par le biais d'un communiqué officiel.

Yannick Bru à l'UBB jusqu'en 2029 ! Président de l'UBB, Laurent Marti a d'ailleurs tenu à saluer cette prolongation, assurant qu'il s'agissait d'un message fort envoyé à la concurrence. « Avec Yannick nous partageons la même vision : construire dans la durée pour emmener l’UBB encore plus haut. Sa prolongation jusqu’en 2029 est un signal fort envoyé à nos joueurs, nos supporters et à tous nos partenaires », estime-t-il dans le communiqué du club.