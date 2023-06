Finale Top 14 : Ça va être historique pour Dupont et Ntamack

Jean de Teyssière

Ce samedi soir aura lieu la finale tant attendue entre le Stade toulousain et La Rochelle pour s'adjuger le titre de champion de France de rugby. Dans un stade de France comble, les deux équipes s'affronteront une nouvelle fois après la finale de 2021 perdue par les Rochelais (8-18). Et malheureusement pour eux, la tâche s'annonce encore ardue, Toulouse n'ayant plus perdu une finale face à une équipe n'ayant jamais remporté le Top 14 depuis 1969. Mais Antoine Dupont et Romain Ntamack veillent et se préparent dans tous les cas à un choc historique. Pour le meilleur ou pour le pire.

Bis repetita pour Toulouse et La Rochelle ? En 2021, le Stade rochelais accédait pour la première fois de sa jeune histoire (le club est passé pro en 1998) à la finale du Top 14. Manquant d'expérience face à des Toulousains habitués aux finales (pour 21 titres remportés), les hommes de Jono Gibbes accusent 12 points de retard à la mi-temps et marqueront le seul essai du match à la 77ème minute, trop tard pour inquiéter Antoine Dupont et ses coéquipiers. Le score final sera de 18-8 et le Stade toulousain n'a de toute façon pas l'habitude de perdre face à des novices n'ayant jamais remporté de titre de champion de France de rugby.

1921 : L'US Perpignan fait plier Toulouse

La saison 1920-1921 de rugby marque un tournant puisqu'elle est organisée pour la première fois par la toute jeune Fédération Française de Rugby. À l'époque, il n'était pas question de classement, uniquement d'un petit tournoi avec des matchs à élimination directe entre les meilleures équipes régionales. C'est ainsi que le Stade toulousain, sacré champion en 1912, accède à la finale en gagnant face à Brive au premier tour et Bayonne au second tour. La demi-finale se jouait face à deux équipes et Toulouse bat tour à tour Tarbes et Bayonne. Opposé en finale face à l'US Perpignan, les 20 000 spectateurs du Parc des Sports de Sauclières à Béziers voient les Toulousains ne marquer aucun point et perdre 5-0 suite à un essai de Fernand Duron transformé par Joseph Marmayou (l'essai ne valait que 3 points à l'époque).

1969 : Toulouse chute face au CA Bègles

Petit ellipse et bienvenue en 1969. Entre temps, le Stade toulousain commençait à devenir grand et avait remporté 7 titres de champion de France, mais le dernier datait de 1947. Alors quand en 1969, Toulouse affronte l'ennemi Béglais (avant l'union avec Bordeaux et la naissance de l'UBB), l'occasion est belle pour Toulouse de renouer avec le succès. D'autant que le CA Bègles n'a jamais remporté de titre de champion de France de son histoire... Mais au Stade Gerland de Lyon, les internationaux français de Bègles, Jean Trillo et Jacques Crampagne marquent 11 points à eux deux (un essai pour Trillo, un drop, une transformation et une pénalité de Crampagne) et s'imposent d'une courte tête 11-9. Mais depuis cette date, le Stade toulousain ne s'est plus jamais fait avoir par des bleus.

2023 : 22ème sacre ?

Antoine Dupont et Romain Ntamack sont prévenus mais ils sont aussi sûrs de leur force : ni l'un ni l'autre n'ont perdu une finale qu'ils ont joué. Deux victoires en Top 14 en 2019 et 2021 et une victoire en Coupe d'Europe en 2021. Toulouse n'a également plus perdu en finale de Top 14 depuis 2006 et pourrait, en cas de victoire ce samedi soir, remporter son 22ème titre de champion de France. En 29 finales, le club toulousain n'en a perdu que 8 et pourrait assoir encore un peu plus sa domination sur le Top 14, reléguant à 8 longueurs le Stade français et ses 14 titres. Mais pour cela, il faudra battre La Rochelle, qui a réalisé une exceptionnelle saison en remportant la Coupe d'Europe. Désormais, ce sont les Rochelais qui sont prévenus.