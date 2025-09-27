Du jamais vu à Toulouse, Ntamack a choisi sa prochaine victime !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très largement battu à Montpellier la semaine dernière (44-14), le Stade Toulousain avait perdu l'habitude de concéder de si lourde défaite. Romain Ntamack confirme d'ailleurs qu'il ne se souvient pas d'un tel résultat et prépare déjà sa revanche face à Castres qui pourrait être la prochaine victime des Rouge-et-Noir.

C'est quasiment du jamais vu pour la plupart des joueurs actuels du Stade Toulousain. En effet, les Rouge-et-Noir ont été humiliés à Montpellier la semaine dernière concédant plus de 40 points (44-14), ce qui est énorme compte tenu de la domination toulousaine sur le Top 14. D'ailleurs, Romain Ntamack n'a pas souvenir d'une telle défaite, et espère bien se venger dans le derby contre Castres ce samedi.

Humilié par Montpellier, Ntamack n'avait plus l'habitude « Je me suis senti impuissant forcément parce que déjà, je n’étais pas sur le terrain et je sentais l’équipe un peu dans le dur. C’est vrai que ça ne nous est pas arrivé très souvent de perdre de cette façon donc c’est un moment compliqué pour nous mais encore une fois, le principal sera la réaction de ce week-end et des prochaines semaines. On espère que ça ne se reproduira pas et je pense que tous les joueurs en sont conscients, mais ça fait partie du parcours d’une saison. Il n’y a pas toujours que des hauts, il y a parfois aussi des bas comme on l’a vécu le week-end dernier. Je pense que le groupe s’est resserré autour de ce non-match de Montpellier. Donc on espère qu’il y aura des réactions ce week-end », lâche-t-il en conférence de presse avant de se projeter sur le derby contre Castres.