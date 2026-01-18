«C'est agréable à regarder» : Antoine Dupont, la surprise avec les filles !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont et ses coéquipiers du XV de France ne sont plus les seuls à susciter l’intérêt du public tricolore. Depuis quelques années, les joueuses françaises ont également la cote dans le pays, en témoignent les audiences du dernier Mondial féminin. De quoi rendre fier le joueur du Stade Toulousain.

À l’instar du football, le rugby féminin suscite de plus en plus d'intérêt depuis quelques années. En septembre dernier, la demi-finale du Mondial opposant les Bleues à l’Angleterre (35-17) avait réuni 3,8 millions de téléspectateurs sur TF1, avec un pic à 4,4 millions, un record historique pour un match du XV de France féminin. En 2021, Antoine Dupont s’était déjà félicité de voir le rugby féminin se développer.

« Même moi j'étais un peu sceptique au début » « Honnêtement ça monte de plus en plus, surtout en France avec l'équipe de France féminine qui a de bons résultats depuis depuis plusieurs saisons maintenant. Honnêtement, même moi j'étais un peu sceptique au début, mais franchement c'est vraiment agréable à regarder jouer et ça peut aussi donner des vocations à plein de jeunes filles qui n’osaient pas », confiait Antoine Dupont dans l’émission Clique.