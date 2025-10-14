Surprise, il dit non au XV de France !

Axel Cornic

Dans seulement quelques semaines, les internationaux vont se retrouver à Marcoussis pour préparer la tournée de novembre du XV de France, avec notamment l’immense choc contre l’Afrique du Sud. Va-t-on y revoir George-Henri Colombe, présent avec les Bleus los de la dernière tournée estivale en Nouvelle-Zélande ?

Tout le monde loue le vivier français en ce moment, mais il y a certains postes qui font cruellement défaut au XV de France. C’est le cas pour celui de pilier droit, puisque Uini Atonio semble être la seule véritable certitude du haut de ses 35 ans. Et il ne sera pas présent pour les prochaines échéances, puisqu’il est actuellement blessé.

Qui pour remplacer Atonio ? L’un des principaux candidats pourrait bien être George-Henri Colombe, qui cet été a quitté La Rochelle pour rejoindre le Stade Toulousain. Il vient toutefois de fêter à peine sa première titularisation de la saison face à l’UBB (59-13), avec le XV de France qui ne semble absolument pas être l’une de ses priorités pour le moment.