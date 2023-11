Scandale raciste, le verdict va tomber pour ce joueur du XV de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la Coupe du monde de rugby, Bastien Chalureau a rendez-vous avec la justice. Ce mardi, la cour d'appel de Toulouse va se prononcer sur cette affaire, qui avait fait parler lors de la compétition. Le joueur du XV de France avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à six mois de prison avec sursis pour violence « commise en raison de la race, ­l'ethnie, la nation ou la religion ».

Bastien Chalureau veut laver son honneur. Condamné en novembre 2020 à six mois de prison avec sursis pour violence « commise en raison de la race, ­l'ethnie, la nation ou la religion » , le joueur, convoqué pour disputer le dernier Mondial, conteste et a fait appel. Justement, la cour d'appel ce jeudi va se pencher sur ce dossier. Pour rappel, Chalureau, en état d'ébriété aurait violemment agressé deux personnes à la sortie d'une boîte de nuit. Mais ce dernier nie avoir prononcé des propos à caractère raciste.

« Il a la volonté de clore le dossier et voir son honneur lavé. »

Son avocat a pris la parole ce lundi soir pour se prononcer sur ce procès. « On demande à la cour une requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné une ITT de 4 jours sur Yannick Larguet et violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT sur Nassim Arif, confirme son avocat, Me Mendel. Mon client est serein, disposé à répondre à la justice. Il a la volonté de clore le dossier et voir son honneur lavé » a confié Me Mendel.

