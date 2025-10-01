Rupture pour Antoine Dupont, il raconte sa douleur

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En mars dernier et alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou qui l'a éloigné des terrains pour une durée comprise entre six et huit mois. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain se livre sur la douleur ressentie à ce moment compliqué de sa carrière...

Deuxième rupture pour Antoine Dupont ! Comme ce fut déjà le cas en 2018, la star du XV de France et du Stade Toulousain a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en mars dernier et a récemment confié qu'il ne reprendrait pas la compétition avant fin novembre ou début décembre. Il faut dire que cette blessure a été une souffrance à plus d'un titre pour Dupont, comme il le confiait en juillet dernier sur France Inter.

« Une douleur physique, mentale et psychique » « La douleur, elle est physique, mentale et psychique, il faut d'abord arriver à avoir cette période d'acceptation, basculer en se projetant vers la reprise, avoir de nouveaux objectifs », confie Antoine Dupont, qui a donc traverse une période très compliquée depuis cette blessure au genou.