Rupture d'Antoine Dupont : C'est terminé ?

Axel Cornic

Blessé au genou en mars 2025, Antoine Dupont n’a plus rejoué au rugby depuis. Le demi de mêlée de 29 ans rate notamment la tournée de novembre du XV de France, mais semble se rapprocher doucement mais surement d’un retour, avec son club du Stade Toulousain.

Tout le monde n’attend que ça. Absent depuis des mois, Antoine Dupont se prépare pour faire son grand retour. Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain n’a pas souhaité se précipiter et il devrait vraisemblablement pouvoir rejouer d’ici la fin du mois de novembre.

Antoine Dupont de retour En tout cas, ça en prend le chemin ! RMC nous apprend que Dupont a participé à l’intégralité de la séance d’entrainement organisée par le Stade Toulousain, qui va affronter Montauban samedi prochain. Interrogé sur une possible présence du demi de mêlée, le club laisse planer le doute, en déclarant : « Ceux qui s’entraînent postulent ».