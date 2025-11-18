Rupture d'Antoine Dupont : C'est terminé ?

Blessé au genou en mars 2025, Antoine Dupont n’a plus rejoué au rugby depuis. Le demi de mêlée de 29 ans rate notamment la tournée de novembre du XV de France, mais semble se rapprocher doucement mais surement d’un retour, avec son club du Stade Toulousain.
Tout le monde n’attend que ça. Absent depuis des mois, Antoine Dupont se prépare pour faire son grand retour. Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain n’a pas souhaité se précipiter et il devrait vraisemblablement pouvoir rejouer d’ici la fin du mois de novembre.
Antoine Dupont de retour
En tout cas, ça en prend le chemin ! RMC nous apprend que Dupont a participé à l’intégralité de la séance d’entrainement organisée par le Stade Toulousain, qui va affronter Montauban samedi prochain. Interrogé sur une possible présence du demi de mêlée, le club laisse planer le doute, en déclarant : « Ceux qui s’entraînent postulent ».
Quel sera son premier match ?
Certains estiment que la prochaine journée de Top 14 pourrait encore être trop tôt pour le retour d’Antoine Dupont. Ce dernier viserait plutôt la réception du Racing 92 le 29 novembre, ou encore la première journée de Champions Cup, avec le match face aux sud-africains des Sharks. En ce qui concerne le XV de France un retour pourrait être au mieux pour le 5 février 2026 et le match d’ouverture du 6 Nations, face à l’Irlande.