Rugby - XV de France : L’énorme annonce de Boudjellal sur le Mondial 2023 !

Publié le 19 mars 2021 à 13h35 par B.C. mis à jour le 19 mars 2021 à 13h43

Alors que la France organisera le prochain Mondial de rugby en 2023, Mourad Boudjellal estime que le XV tricolore est assuré de remporter le Graal.

Grâce à une génération prometteuse, Fabien Galthié est parvenu à relancer le XV de France, de bon augure en vue de la prochaine Coupe du Monde organisée dans l’Hexagone. Les Bleus lanceront la compétition avec un choc face à la Nouvelle-Zélande dans la poule A avant d’affronter les deux nations victorieuses des qualifications des Amériques 1 et d’Afrique 1, puis l’Italie. Interrogé par beIN SPORTS sur ce Mondial, Mourad Boudjellal affiche une énorme confiance pour les Bleus .

« Le monde entier sait aujourd’hui que la France va être championne du monde ! »