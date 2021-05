Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Galthié fait le bilan du dernier Tournoi des 6 Nations !

Publié le 25 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Fabien Galthié est revenu sur le dernier Tournoi des Six Nations et sur les prestations de son équipe durant cette compétition.

Le XV de France peut avoir des regrets. L’équipe entraînée par Fabien Galthié avait, cette année, la possibilité de remporter un nouveau Tournoi des 6 Nations, le premier depuis 2010. Mais le XV de France s'est incliné de justesse face à l’Angleterre (23-20) le 13 mars dernier, avant de laisser la victoire au Pays de Galles après sa défaite à domicile face à l’Ecosse (23-27). Malgré ces deux mauvais résultats, le bilan reste positif comme l’a indiqué Fabien Galthié.

« J’ai trouvé l’équipe hyper compétitive, très performante »